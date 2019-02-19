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Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.Как рассказал ТАСС информированный источник, причиной стало должностное преступление, совершенное чиновником.На посту врио главы Дзержинского Грибинюченко находится с 25 января. Ранее он являлся руководителем Пушкинского муниципального района Московской области.

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