В Саудовской Аравии выпал снег: местные жители в соцсетях делятся снежными кадрами и поговаривают, мол, не исключено, что в будущем эта местность может стать зимним курортом.

В Саудовской Аравии выпал снег: местные жители в соцсетях делятся "снежными" кадрами и поговаривают, мол, не исключено, что в будущем эта местность может стать зимним курортом. Снег выпадает там уже второй год подряд, напоминает телеканал "Россия 24".Впрочем, необычному явлению там даже рады: в районе уже оборудовали пункты сдачи в аренду санок и самодельных лыж.