В Татарстане около трех с половиной тысяч человек из-за непогоды остались без электричества. По данным республиканского МЧС, света нет более чем в 10 населенных пунктах.

В Татарстане около трех с половиной тысяч человек из-за непогоды остались без электричества. По данным республиканского МЧС, света нет более чем в 10 населенных пунктах.В понедельник, 18 февраля, в регионе началась метель с сильными порывами ветра. На федеральных трассах ограничили движение грузовиков и междугородних автобусов. Госавтоинспекция рекомендует водителям без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов, передает телеканал "Россия 24".По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки неблагоприятные погодные условия в Татарстане сохранятся.