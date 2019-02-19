Женщина скончалась от инфаркта миокарда

Женщина скончалась от инфаркта миокардаВ конце ноября прошлого года жительнице Юрьев-Польского стала плохо. Женщина вызвала врачей скорой помощи. До приступа она неоднократно обращалась к доктору с острыми болями в груди.Фельдшер, приехавшая по вызову, сделала ЭКГ. Результаты показали острый инфаркт миокарда. Однако женщина проигнорировала данные ЭКГ, и поставила неверный диагноз. Кроме того, врач неполно собрала анамнез и даже не помогла избавиться от боли, хотя пациентку нужно было немедленно госпитализировать. О результатах выезда фельдшер не доложила в регистратуру, еще и утаив при этом результаты ЭКГ.Пациентке не стало лучше, она решила сама добраться до приемного отделения Юрьев-Польской больницы. Женщину срочно положили в хирургическое отделение, где вскоре она скончалась от инфаркта миокарда.В отношении фельдшера возбудили уголовное дело. Ей грозит до 4 лет тюрьмы.