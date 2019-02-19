"Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспекторов ГИБДД МУ МВД России "Иркутское" ведомственной медалью «За смелость во имя спасения»", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспекторов ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» ведомственной медалью «За смелость во имя спасения». Как сообщалось ранее, мужественные полицейские спасли на пожаре семерых детей в возрасте от 2 до 9 лет», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Младший лейтенант полиции Виктор Калинин и старший лейтенант полиции Андрей Дамбуев в ходе патрулирования заметили на улице Подгорной города Иркутска дым, поднимавшийся над частным сектором. Горело одноэтажное строение, в котором находились двое детей. Сотрудники полиции успели вывести их на улицу. А затем, когда огонь перекинулся на соседний дом, полицейские с участием подоспевшего лейтенанта полиции Игоря Богданова спасли из пламени пятерых детей, которых передали медикам.«Благодаря своевременным и профессиональным действиям сотрудников Госавтоинспекции трагедии удалось избежать.За смелость и мужество, проявленные в экстремальной ситуации Виктор Калинин, Андрей Дамбуев и Игорь Богданов отмечены ведомственными наградами», - отметила Ирина Волк.Скачать видео