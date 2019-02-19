Установлена причастность фигурантки к 20 эпизодам преступной деятельности.

В конце декабря прошлого года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась местная жительница, которая сообщила, что не смогла получить страховые выплаты по ДТП, так как полис ОСАГО, приобретенный ею у страхового агента, оказался недействительным.В дальнейшем с заявлениями в полицию обратились ещё несколько граждан, обнаруживших, что их полисы недействительны.В ходе проверки сотрудники полиции установили, что за оформлением страховых полисов заявители обращались в офис к агенту, оказывающему услуги автострахования в городе Юрьев-Польский.Полицейские установили личность агента. По подозрению в причастности к оформлению фиктивных полисов была задержана 31-летняя местная жительница.Фигурантка свою вину признала, пояснив, что осуществляла обязательное страхование автогражданской ответственности в арендованном офисном помещении, выступая в роли страхового агента, которым фактически с февраля 2018 года не являлась.В настоящее время собрана доказательственная база, подтверждающая причастность подозреваемой к 20 эпизодам противоправной деятельности.Следователями и дознавателями ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемой возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).