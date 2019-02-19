Роспотребнадзор требует устранить нарушение законодательства

Роспотребнадзор требует устранить нарушение законодательстваУправляющая компания «Уют» была оштрафована на 10 тысяч рублей из-за слишком шумного лифта в доме № 5 на улице Куйбышева во Владимире, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Специалисты ведомства получили жалобу жительницы этого дома. Установлено, что шум лифтового оборудования превышает допустимые значения. Управление Роспотребнадзора выдало управляющей компании предписание об устранении нарушения. Однако эти работы не были проведены.В результате составлен протокол об административном правонарушении, а мировой судья назначил управляющей компании штраф. Сейчас специалисты Роспотребнадзора готовят иск с требованием устранить нарушение требований санитарных норм.