Профилактические мероприятия с учащимися школ проведены в Гороховецком и Гусь-Хрустальном районах.

В Гороховце на хоккейном корте физкультурно-оздоровительного комплекса проведено спортивно-профилактическое мероприятие «Горячий лед». Сотрудники ОГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району совместно с членами народной дружины, а так же ребятами из волонтерского движения «Добровольцы» напомнили детям и их родителям о том, как стать заметнее на дороге и дали рекомендации по перевозке детей.В ходе мероприятия ребята не только вспомнили основные правила безопасности, но и с удовольствием позанимались физкультурой и спортом. Дети в возрасте от 6 до 13 лет приняли участие в соревнованиях на ловкость, меткость и быстроту, в которых победила дружба.В целях повышения эффективности разъяснительной работы среди населения, популяризации использования световозвращающих элементов, формирования навыков безопасного поведения на дорогах и в транспортных средствах, а также предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, все участники мероприятия получили памятки «Автокресло-детям!», «Стань заметнее на дороге», которые вручили полицейские вместе со сказочными персонажами.В Гусь-Хрустальном районе сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями народной дружины «Новый рубеж», членами общественного совета и юными инспекторами дорожного движения из школы № 7 провели акцию «Будь ярче! Стань заметней!».Участники акции вышли на оживленный участок дороги, где проинформировали пешеходов о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и ручной клади для того, чтобы обезопасить себя на дороге, стать более заметным для водителей в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.Юные инспектора подарили пешеходам памятные буклеты о соблюдении правил дорожного движения и специальные световозвращающие стикеры.Участники дорожного движения пообещали сотрудникам Госавтоинспекции и их юным помощникам неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с Правилами дорожного движения при переходе дороги, движении по обочинам или по краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктах пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. За нарушение данного требования пешеходу грозит предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.