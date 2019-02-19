Мошенница обманывала местных жителей

Мошенница обманывала местных жителейВ конце декабря прошлого года в полицию обратилась жительница Юрьев-Польского, которая рассказала, что не смогла получить страховку после ДТП, так как полис ОСАГО оказался поддельным.Через время ещё несколько граждан пришли к правоохранителям, обнаружив, что их полисы недействительны, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Полицейские установили личность страхового агента. 31-летняя женщина во всем призналась, пояснив, что страховым агентом она перестала быть с февраля 2018 года. Однако продолжала оказывать помощь в оформлении ОСАГО в арендованном офисе.Женщина сделала больше 20-ти поддельных документов. В отношении подозреваемой возбуждены и расследуются уголовные дела за мошенничество.