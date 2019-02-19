Серьезных потрясений материальном плане и в работе у Ксении
Собчак, несмотря на нынешнюю ситуацию с любовным треугольником, не
ожидается. В то же время, телеведущую предупреждают об опасности: ее может
подкосить серьезная болезнь.
Серьезных потрясений материальном плане и в работе у Ксении
Собчак, несмотря на нынешнюю ситуацию с "любовным треугольником", не
ожидается. В то же время, телеведущую предупреждают об опасности: ее может
подкосить серьезная болезнь.
В жизни светской львицы Ксении Собчак все на удивление стабильно. Даже
нынешние скандалы вокруг ее отношений с супругом Максимом Виторганом и
предполагаемым любовником Константином Богомоловым не повлияют на ее работу и
материальный достаток, уверен .
"Ксении ничего не грозит – и работа, и
материальное состояние у нее будут стабильны, как железная дорога", -
считает экстрасенс.
В то же время, стресс и переживания могут сказаться на
здоровье телеведущей. Но проявится это не сейчас, а немного позже. "К 2020-21
году могут возникнуть проблемы. Под ударом окажется эндокринная система и
головной мозг. Так что Собчак надо быть внимательней и чаще проходить медицинское
обследование", – предупредил Рзаев.
Скандал вокруг "звездной семейки" Ксении и Максима Виторгана не утихает уже несколько месяцев. В прессе постоянно всплывают новые подробности страстного романа телеведущей с режиссером Богомоловым. Предполагаемый соперник уже пострадал от руки ревнивого супруга, отделался сломанным носом.
В то же время, все больше людей уверены, что любовный треугольник "Виторган, , Богомолов" – всего лишь пиар-акция. Якобы скандальные слухи выгодны и Ксении, и Константину. Теледива, например, сразу после драки супруга и любовника запустила свое шоу на сайте YouTube. Ходят слухи, что гонорары Собчак за рекламу и корпоративы после этой истории заметно выросли.