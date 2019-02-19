Серьезных потрясений материальном плане и в работе у Ксении Собчак, несмотря на нынешнюю ситуацию с любовным треугольником, не ожидается. В то же время, телеведущую предупреждают об опасности: ее может подкосить серьезная болезнь.

Серьезных потрясений материальном плане и в работе у КсенииСобчак, несмотря на нынешнюю ситуацию с "любовным треугольником", неожидается. В то же время, телеведущую предупреждают об опасности: ее можетподкосить серьезная болезнь.В жизни светской львицы Ксении Собчак все на удивление стабильно. Даженынешние скандалы вокруг ее отношений с супругом Максимом Виторганом ипредполагаемым любовником Константином Богомоловым не повлияют на ее работу иматериальный достаток, уверен ."Ксении ничего не грозит – и работа, иматериальное состояние у нее будут стабильны, как железная дорога", -считает экстрасенс.В то же время, стресс и переживания могут сказаться наздоровье телеведущей. Но проявится это не сейчас, а немного позже. "К 2020-21году могут возникнуть проблемы. Под ударом окажется эндокринная система иголовной мозг. Так что Собчак надо быть внимательней и чаще проходить медицинскоеобследование", – предупредил Рзаев.Скандал вокруг "звездной семейки" Ксении и Максима Виторгана не утихает уже несколько месяцев. В прессе постоянно всплывают новые подробности страстного романа телеведущей с режиссером Богомоловым. Предполагаемый соперник уже пострадал от руки ревнивого супруга, отделался сломанным носом.В то же время, все больше людей уверены, что любовный треугольник "Виторган, , Богомолов" – всего лишь пиар-акция. Якобы скандальные слухи выгодны и Ксении, и Константину. Теледива, например, сразу после драки супруга и любовника запустила свое шоу на сайте YouTube. Ходят слухи, что гонорары Собчак за рекламу и корпоративы после этой истории заметно выросли.