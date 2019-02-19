Экс-супруг Марии Шукшиной Борис Вишняков обвинил свою бывшую падчерицу в наглом вранье. По его словам, дочь актрисы Анна Трегубенко хитростью завладела чужими деньгами.

Экс-супруг Марии Шукшиной Борис Вишняков обвинил свою бывшуюпадчерицу в наглом вранье. По его словам,дочь актрисы Анна Трегубенко хитростью завладела чужими деньгами.Вишняков ознакомился с недавним интервью Трегубенко.Анна объясняла, почему продала питерскую квартиру своей бабушки – артисткиЛидии Федосеевой-Шукшиной, не спросив разрешения.Родственница звезды сообщила, что испытывала серьезные материальные трудности:она развелась с мужем и осталась одна с младенцем на руках. Чтобы не остаться на улице, Анна выставила на продажу апартаменты, которые на нее когда-то переписала Федосеева-Шукшина. На вырученныесредства она купила квартиру в Московской области.Признание Трегубенко насмешило экс-супруга Марии Шукшиной. Борисрешил вывести оборотистую Анну на чистую воду. По его словам, маме и малышу было где остановиться. на тот момент у Анны было собственное жилье, которым она обзавелась обманув родительницу."Все, что говорит Аня, – это лукавство. В 2010 – 2011 году Марияпереоформила свою квартиру на Большой Академической на Анну. Это единственнаяквартира, которая на тот момент была у Марии. Когда Мария посчитала, чтонеобходимо улучшить жилищные условия, квартиру решила продать. На сделке Аняотказалась выплачивать какие-либо деньги. С трудом удалось Марии забрать однутреть от стоимости", – рассказал Вишняков в студии программы "Пусть говорят" Первогоканала.Борис добавил, что после продажи имущества две трети от его стоимостиАня забрала себе. На эти деньги Трегубенко купила себе квартиру недалеко отстанции метро Аэропорт в Москве. Эти апартаменты сдавались и сдаются в наем, и именнона деньги от аренды дочь Марии и ее сын и живут сейчас.Трегубенко опровергает слова Вишнякова. По ее версии, средства от продажи были поделены пополам. Она действительно купила на них однушку, которую сдает. Она не может выселить квартирантов, потому что оникормят ее и ребенка. Работать Трегубенко не может."В 2009 году он поднял на меня руку. Он предлагал мне делатьнепонятные фотографии в неглиже в журнале. Это человек, который неоднократнокрал деньги из сейфа моей мамы. Я ему категорически не доверяю, моя мама с нимне общается", – добавила Анна."За сколько была продана квартира, Анна? – не унималсяБорис. – 27 миллионов. Из этих 27 миллионов Аня получила 17. 17 миллионовполучила Аня". В ответ Трегубенко отметила, что получила 16, а не 17 миллионов.Разоблачение Трегубенко шокировало многих присутствующих насъемочной площадке. Известный адвокат Сергей Жорин назвал Анну "воровкой надоверии".