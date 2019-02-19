Известная актриса и телеведущая предложила найти
десять отличий между популярными телепрограммами, прессой и планом Даллеса.
Мария Шукшина уверена, что ток-шоу развращают молодежь.
Известная актриса и телеведущая предложила найти
десять отличий между популярными телепрограммами, прессой и "планом Даллеса".
Мария Шукшина уверена, что ток-шоу развращают молодежь.
По мнению Шукшиной,
сейчас в России реализуется так называемый "план Даллеса", который являлся
одним из организаторов шпионской деятельности против СССР. Свои опасения
и возмущение артистка выразила на странице в соцсети.
Мария
привела несколько ярких цитат из "плана Даллеса". "…Будем вырывать
духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы будем
браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на
молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них
циников, пошляков, космополитов", – цитирует комментарий телеведущей
Вместе с тем, Мария Шукшина
попросила подписчиков найти десять отличий "между желтыми телепрограммами,
прессой и "планом Даллеса". Отметим, что знаменитость и ранее высказывалась
против популярных российских ток-шоу. Шукшина является сторонницей того, чтобы
они все были закрыты.
Многие пользователи
соцсети Instagram согласились с . "Люди
возмущены: за наши налоги, на бюджетные деньги в лучшее эфирное время
показывают чернуху. Хотят, чтобы все человеческое было потеряно…", "Машенька,
вы, как всегда, правы!..", "Машенька, все верно! Люди рады одурачиваться и
тупеть! И совсем размылись понятия стыда, порядочности и благородства…" —
заметили в комментариях пользователи.