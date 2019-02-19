Известная актриса и телеведущая предложила найти десять отличий между популярными телепрограммами, прессой и планом Даллеса. Мария Шукшина уверена, что ток-шоу развращают молодежь.

Известная актриса и телеведущая предложила найтидесять отличий между популярными телепрограммами, прессой и "планом Даллеса".Мария Шукшина уверена, что ток-шоу развращают молодежь.По мнению Шукшиной,сейчас в России реализуется так называемый "план Даллеса", который являлсяодним из организаторов шпионской деятельности против СССР. Свои опасенияи возмущение артистка выразила на странице в соцсети.Марияпривела несколько ярких цитат из "плана Даллеса". "…Будем вырыватьдуховные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы будембраться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку будем делать намолодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из нихциников, пошляков, космополитов", – цитирует комментарий телеведущейВместе с тем, Мария Шукшинапопросила подписчиков найти десять отличий "между желтыми телепрограммами,прессой и "планом Даллеса". Отметим, что знаменитость и ранее высказываласьпротив популярных российских ток-шоу. Шукшина является сторонницей того, чтобыони все были закрыты.Многие пользователисоцсети Instagram согласились с . "Людивозмущены: за наши налоги, на бюджетные деньги в лучшее эфирное времяпоказывают чернуху. Хотят, чтобы все человеческое было потеряно…", "Машенька,вы, как всегда, правы!..", "Машенька, все верно! Люди рады одурачиваться итупеть! И совсем размылись понятия стыда, порядочности и благородства…" —заметили в комментариях пользователи.