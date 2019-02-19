Умер модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Знаменитый кутюрье скончался в возрасте 85 лет. Незадолго до смерти звезда попала в больницу.

Умер модельер и креативный директор французского модногодома Chanel Карл Лагерфельд. Знаменитый кутюрье скончался в возрасте 85 лет. Незадолго до смерти звезда попала в больницу.Сообщается, что модельер жаловался на здоровье последниенесколько недель, а накануне ночью его госпитализировали. Врачи пытались вытащить умирающую звезду с того света, однако их старания оказались тщетными.Сегодня утором, 19февраля, Лагерфельд скончался. Причина смерти знаменитости пока неизвестна.Лагерфельд около 36 лет управлял модным домом Chanel. Начинаяс 1983 года кутюрье не пропустил ни одного показа марки, однако в минувшемянваре в финале дефиле Лагерфельд не появился на поклон. Об этом сообщаетжурнал Paris Match.Из ряда вон выходящее событие взволновало поклонниковмодного дома. Появились слухи о возможной болезни модельера. Меж тем,представители бренда объясняли это усталостью директора.Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 году, хотя сам онпозднее утверждал, что появился на свет только в 1935 году. В начале 50-х годовпрошлого века он переехал в Париж и стал помощником известного кутюрье ПьераБальмена, а после занял должность арт-директора доме моды Жана Пату. В 1973 Лагерфельд создал собственную линейку Karl LagerfeldImpression, а через девять лет занял пост художественного директора дома Chanel.