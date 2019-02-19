Отраслевые эксперты вновь высоко отметили деятельность компании

Отраслевые эксперты вновь высоко отметили деятельность компанииВТБ Капитал признан лучшим в трех номинациях по версии ежегодного исследования The World’s Best Investment Banks журнала Global Finance.В частности, второй год подряд ВТБ Капитал признается лучшим инвестиционным банком на развивающихся рынках. Кроме того, ВТБ Капитал победил в категории «Лучший инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе» и «Лучший инвестиционный банк в России».Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: «Мы рады опять возглавить ежегодное исследование Global Finance в трех ключевых категориях и признательны, что отраслевые эксперты вновь высоко отметили деятельность компании. Выбранная нами стратегия успешно работает на важных для нас развивающихся рынках, позволяя расширять клиентскую базу».Редакторы Global Finance и отраслевые эксперты выбирали победителей на основе таких критериев, как доля рынка, количество и объем сделок, регионы присутствия, возможности работы в меняющейся рыночной конъюнктуре, инновационный подход.