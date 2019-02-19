19.02.2019

2019-02-19 12:35:36

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (5(9654) от 19 февраля 2019 года).

НА СЛУЖБУ — С УЛЫБКОЙ!

Мэр столицы Сергей Собянин, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал­лейтенант полиции Олег Баранов, начальник УВД по СЗАО генерал­майор полиции Анатолий Фещук приняли участие в открытии нового здания ОМВД России по району Хорошёво­Мнёвники. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ представил личному составу заместителей начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве. Подробности читайте на странице 2.



НА ЗАЩИТЕ ГОРОЖАН

Как не стать жертвой мошенников, творящих свои чёрные дела под вывесками микрофинансовых организаций? Этот вопрос обсудили участники «круглого стола», состоявшегося в стенах ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



СЛАЖЕННАЯ РАБОТА НА БЛАГО СТОЛИЧНОЙ ПОДЗЕМКИ

При участии начальника УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Николая САВЧЕНКО состоялось первое заседание Общественного совета нового созыва. Обновлённый совет возглавил Алексей Карелов, ранее уже имевший эти полномочия. Продолжение на странице 3.



БЫЛ НА ПАРАДЕ — ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

В актовом зале школы № 2129 прошла церемония вручения памятных знаков участникам Торжественного марша, посвящённого 77-й годовщине Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Читайте на странице 3.



ЮГ ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНА

Павел Иванович Бельков отметил 88 летие. Многие годы своей жизни он посвятил службе в органах внутренних дел и считается одним из самых уважаемых ветеранов службы. Подробности читайте на странице 3.



«У НАС НИКТО ЕЩЁ НЕ ДРОГНУЛ»

23 февраля — день рождения 2-го оперативного полка полиции. С 1957 года он несколько раз менял название, дислокацию, обновлялись поколения людей в погонах. Неизменным было одно: личный состав полка всегда достойно выполнял свой служебный долг. Читайте на странице 4.



МОШЕННИКАМ СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ НЕ ОБЕЩАЕМ

После подведения итогов оперативно-служебной деятельности за 2018 год лучшим подразделением в ряду борцов с экономической преступностью признан ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Подробности читайте на странице 5.



БОМБОМЕТАТЕЛЬ

Сотрудники ОУР УВД по САО совместно с коллегами из ОМВД России по району Ховрино задержали приезжего мужчину по подозрению в совершении разбойного нападения на один из столичных банков. Читайте на странице 5.



КОМФОРТ ОБЕСПЕЧЕН

Заместитель председателя Общественного совета при УВД по Юго-Восточному административному округу Николай Лобанов проверил места пребывания задержанных в изоляторе временного содержания. Читайте на странице 5.



«ДОБРЫЙ АВТОБУС»

Ветераны УВД по СЗАО совершили экскурсионно-познавательную поездку по зимней столице в комфортабельном автобусе. Читайте на странице 5.



ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

В ходе патрулирования территории в районе Южное Медведково сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу увидели, что женщине стало плохо и она упала на тротуар. Читайте на странице 5.



НА ЛИНИИ ОГНЯ…

В ноябре 2018 года произошло долгожданное событие: вдове майора милиции Олега Коновалова Надежде Алексеевне начальник УВД по Южному административному округу столицы генерал-майор полиции Роман Плугин вручил орден Мужества (посмертно). Продолжение на странице 6.



ТРАГИЧЕСКИЕ ДНИ, ПАДЕНИЯ И ВЗЛЁТЫ КОМАНДАРМА

Казалось бы, о Маршале Советского Союза Иване Коневе найти что-либо новое не удастся. О нём и его окружении известно всё. Книги, статьи в журналах, фильмы, воспоминания современников, описывающие жизнь легендарного полководца, не оставляют возможности сказать что-то совсем неизвестное. И всё же попытаемся. Читайте на странице 7.



ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Берясь за эту публикацию, хочу оговориться, что моя семья всю жизнь дружила и дружит с семьёй Николая Францевича Гастелло. Подробности читайте на странице 7.



В ЕДИНОМ РУСЛЕ

Помощник начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве (по работе с личным составом) полковник внутренней службы Сергей Владимирович СОЛОД поделился с журналистами ключевыми моментами службы. Читайте на странице 8.



СЧАСТЛИВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Украденная из Третьяковской галереи картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» благодаря слаженной работе оперативников УВД по ЦАО была найдена по горячим следам уже на следующий день. Подробности читайте на странице 8.



ФЕНОМЕНЫ НА ЛЫЖНЕ

Зимой один из самых полезных и популярных видов спорта, в которых сотрудники органов внутренних дел с удовольствием принимают участие, — это лыжные гонки. Не так давно они и состоялись. Читайте на странице 8.



САМОЕ ЛУЧШЕЕ-ДЕТЯМ

Большое внимание уделили общественники саморазвитию и самоподготовке старшеклассников общеобразовательных школ Центрального округа. Читайте на странице 9.



У МЕНЯ ДРУГОЙ ЭПОХИ НЕТ

Из воспоминаний ветерана Московского уголовного розыска полковника милиции Виктора Яковлевича СОРОКИНА, посвятившего оперативной службе более 30 лет. Продолжение на странице 9.



У НАС КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ СПЕЦИФИЧЕН

Зона оперативной ответственности транспортной полиции — сразу три стихии: земля, вода и небо. Накануне столетнего юбилея уникального подразделения мы поговорили о современных особенностях его работы с начальником Управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенантом полиции Олегом КАЛИНКИНЫМ. Читайте на странице 10.



НА ВОСТОЧНЫХ ВОРОТАХ СТОЛИЦЫ

Казанский вокзал — город в городе. Пассажиры, кассиры, магазины, залы ожидания, снуют челноком поезда… И поскольку он самый большой не только в Москве, но и в Европе, то жизнь здесь бьёт ключом и днём, и ночью. А значит, всегда есть чем заняться и стражам порядка. Подробности читайте на странице 11.



ШИРОТА ДУШИ

В феврале народный артист России, профессор, член правления Благотворительного фонда «Петровка, 38», Вячеслав СПЕСИВЦЕВ отметил свой 76-й день рождения. Празднование этого события состоялось в основанном им Московском молодёжном театре. Продолжение на странице 12.



ЗА КУЛИСЫ ТЕАТРА? ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Известно, что в театре есть места, недоступные для зрителей, где происходит волшебство. Но теперь для учащихся ГБПОУ «Колледж полиции» это больше не тайна. Читайте на странице 12.



ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ СТРАШЕН

С 1 июня 2018 года договор займа между гражданами должен быть заключён в письменной форме, если его сумма превышает 10 000 рублей. Продолжение на странице 13.



ПОЖАР ПРОЩЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЕГО ТУШИТЬ

К сожалению, не все руководители так думают. В ходе проверки 17 января 2019 года состояния пожарной безопасности в ОВМ ОМВД России по Таганскому району (Ведерников переулок, дом 4В) инспекторы ведомственной пожарной охраны (сотрудники 8-го отдела УОТО) были шокированы увиденным. Читайте на странице 13.



ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МВД РСФСР

13 марта 1948 года в Конституцию РСФСР было внесено упоминание о Министерстве внутренних дел РСФСР. Однако, согласно ряду источников, министерство было образовано Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1955 года. Продолжение на странице 14.



НО ЧУДО ЕСТЬ ЧУДО

Начало чемпионата мира по футболу 2018 года было неожиданным для очень многих специалистов, знатоков игры и дилетантов. В первом же матче сборная России так щедро набросала в ворота Саудовской Аравии — 5:0! В двух матчах — 8 мячей. Наш Игорь Акинфеев стоял насухо по игре, не считая пенальти. Читайте на странице 14.



С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

7 знаменитостей из семей военных поздравляют с Днём защитника Отечества и рассказывают, почему они не надели военный мундир, а стали артистами. Продолжение на странице 15.



ТАЙНА ПЛЕМЕНИ ИБАЛОИ

Мы продолжаем публикацию серии очерков Евгения Баринова из цикла «Загадки танатологии». (Начало в № 4.) На острове Лусон в филиппинской провинции Бенгет, расположенной примерно в 200 километрах к северу от Манилы, живут около 100 тысяч ибалои — потомков «охотников за скальпами». Читайте на странице 16.



Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com.

Также, если Вы хотите получать газету «Петровка,38» на дом, можно оформить подписку на Почте России.

Подписной индекс 55054. Редакция газеты «Петровка,38» ГУ МВД России по г. Москве.