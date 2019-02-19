В преддверии скорой свадьбы Александра Цекало и Дарины Эрвин репортеры отыскали ее отца и отчима, чтобы поговорить о молодой невесте именитого продюсера. По словам близких, Дарина ни копейки не заработала, а их использовала в качестве кошелька.

В преддверии скорой свадьбы Александра Цекало и Дарины Эрвин репортеры отыскали ее отца и отчима, чтобы поговорить о молодой невесте именитого продюсера. По словам близких, Дарина ни копейки не заработала, а их использовала в качестве кошелька.Биологический отец Дарины Эрвин – казах Бахыт Сапаров. Мать зовут Сана Абеува. Получив второе высшее образование, женщина стала работать в Минюсте, а теперь занимает руководящую должность в загсе. Бахыт владеет собственным охранным агентством. Однако родители расстались, когда Дарина училась в седьмом классе. После развода мать сошлась с адвокатом Аскаром Мухитдиновым. Он и перевез всю новую родню в Америку.Репортеры связались с отчимом Дарины. Тот отметил, что будучи подростком она "постоянно истерила и убегала из дома", поэтому он настоял, чтобы она училась в американском институте. В итоге, Дарина получила финансовое образование и пару лет проработала в фирме отчима. Однако потом отправилась в актерскую школу."Я всю эту семью на своей шее вытащил и сделал для них очень много. Теперь их, извините, **вно расхлебывать не собираюсь. У Дарины ко мне изначально было отношение как к кошельку. Все, что там пишут про ее успехи в Голливуде – фигня.На самом деле Дарина снималась максимум в массовках. Она за всю жизнь ни копейки не заработала! Я до сих пор ей все оплачиваю", – заявил отчим в беседе с журналистами .Связались репортеры и с отцом Дарины. Тот рассказал: "Когда они перебрались в Америку, почти перестали общаться. В какой-то момент дети (у Дарины есть младший брат Диар. – Прим.ред.) стали мне звонить, только когда им нужны были деньги. Мне, конечно, было неприятно, но я им помогал".Про роман дочери с именитым продюсером Бахыт Сапаров узнал недавно. "Как отец, я к этому плохо отношусь. Но, конечно, выбор ее. Я ей только счастья желаю. Однако все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное, что Цекало бросил жену и детей ради молодухи (пусть это и моя дочь)!" – эмоционально заявил отец Дарины."Честно вам скажу, я психую, блин, из-за всего этого! Хочу с мамой Дарины поговорить: куда она вообще смотрела?! Чем там занимается?" – задал риторические вопросы Бахыт Сапаров.