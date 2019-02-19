Певица решила освоить новое мастерство. Свои
спортивные достижения Анна Седокова опубликовала в Instagram.
Певица решила освоить новое мастерство. Свои
спортивные достижения Анна Седокова опубликовала в Instagram.
На видео,
опубликованном в соцсети, артистка – на второй тренировке по боксу. Седокова в
кадре работает с тренером.
Звезда отметила, что скоро
наверняка будет готова всерьез заняться смешанными единоборствами. "Сейчас пару
месяцев позанимаюсь и, похоже, уже в mma пойду. Интересно, меня возьмут? Там
есть группа для начинающих?" – подписала ролик .
Поклонники порадовались
за исполнительницу. "Красавица, спортсменка", "Умница", "Мегакрутая женщина!
Только вперед!", "Анна – опасная женщина огонь!", "Сталлоне отдыхает", "Анечка,
вы боец еще тот!", – похвалили Седокову фолловеры.
При этом нашлись и те,
кто спустил Анну с небес на землю. Они отметили, что до профессиональных бойцов
Седоковой еще далеко. Некоторые пошутили, что нехорошо бить мужчин перед их праздником
– Днем защитника
Отечества.
Напомним, ранее Анна Седокова
продемонстрировала на фото в соцсети кубики накачанного пресса. За усердие певицу
похвалили не только поклонники, но и коллеги. Среди них оказались Валерия,
Ольга Бузова и Анита Цой.
Как писали "Дни.ру",
не идеализирует собственную внешность. Ранее артистка признавалась,
что ее фигура далека от модельных стандартов, в том числе потому, что певица не
отказывает себе в гастрономических удовольствиях. Теперь, судя по всему,
исполнительница решилась взяться за себя всерьез.