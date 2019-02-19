Певица решила освоить новое мастерство. Свои спортивные достижения Анна Седокова опубликовала в Instagram.

Певица решила освоить новое мастерство. Своиспортивные достижения Анна Седокова опубликовала в Instagram.На видео,опубликованном в соцсети, артистка – на второй тренировке по боксу. Седокова вкадре работает с тренером.Звезда отметила, что скоронаверняка будет готова всерьез заняться смешанными единоборствами. "Сейчас парумесяцев позанимаюсь и, похоже, уже в mma пойду. Интересно, меня возьмут? Таместь группа для начинающих?" – подписала ролик .Поклонники порадовалисьза исполнительницу. "Красавица, спортсменка", "Умница", "Мегакрутая женщина!Только вперед!", "Анна – опасная женщина огонь!", "Сталлоне отдыхает", "Анечка,вы боец еще тот!", – похвалили Седокову фолловеры.При этом нашлись и те,кто спустил Анну с небес на землю. Они отметили, что до профессиональных бойцовСедоковой еще далеко. Некоторые пошутили, что нехорошо бить мужчин перед их праздником– Днем защитникаОтечества.Напомним, ранее Анна Седоковапродемонстрировала на фото в соцсети кубики накачанного пресса. За усердие певицупохвалили не только поклонники, но и коллеги. Среди них оказались Валерия,Ольга Бузова и Анита Цой.Как писали "Дни.ру",не идеализирует собственную внешность. Ранее артистка признавалась,что ее фигура далека от модельных стандартов, в том числе потому, что певица неотказывает себе в гастрономических удовольствиях. Теперь, судя по всему,исполнительница решилась взяться за себя всерьез.