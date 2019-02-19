Заявление в ФСБ подала супруга известного футболиста Андрея Аршавина. Алиса Аршавина сообщила, что муж ей угрожает, вдобавок на нее оказывают давление люди, которые представляются сотрудниками спецслужб.

Заявление в ФСБ подала супруга известного футболиста АндреяАршавина. Алиса Аршавина сообщила, что муж ей угрожает, вдобавок на нееоказывают давление люди, которые представляются сотрудниками спецслужб.Алисе Аршавиной регулярно угрожают неизвестные. В заявлениижена футболиста указала, что получает СМС с угрозами. Кроме того, Алиса описалавстречу с Аршавиным – спортсмен приехал на нее в сопровождении мужчин, которыедемонстрировали удостоверения УФСБ и оказывали на нее давление.В своем заявлении Аршавина требует установить, на какомосновании действовали представители ведомства – если эти люди действительнобыли из ФСБ – и провести должностную проверку на предмет законности ихдействий.Недавно Андрей навещал жену – также в сопровождениинеизвестных "сотрудников органов". В результате того визита экс-капитан сборной России отобрал у супругимашину – семейный Mercedes GL350.Алиса ранее обращалась с заявлением в полицию. Она жаловалась,что супруг обещал посадить ее в тюрьму, если она не вернет деньги, которые онкогда-то ей давал. требовал вернуть ему около 1 миллиона евро,потраченных на шубы и драгоценности.Андрей и Алиса официально состоят в браке с 2016года. У пары есть общая дочь. Кроме того, бывший футболист лондонского "Арсенала"– отец троих детей от первого брака. Бракоразводный процесс Андрея и Алисы Аршавиных должен начаться в конце февраля, передает Super.