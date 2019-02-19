Заявление в ФСБ подала супруга известного футболиста Андрея
Аршавина. Алиса Аршавина сообщила, что муж ей угрожает, вдобавок на нее
оказывают давление люди, которые представляются сотрудниками спецслужб.
Заявление в ФСБ подала супруга известного футболиста Андрея
Аршавина. Алиса Аршавина сообщила, что муж ей угрожает, вдобавок на нее
оказывают давление люди, которые представляются сотрудниками спецслужб.
Алисе Аршавиной регулярно угрожают неизвестные. В заявлении
жена футболиста указала, что получает СМС с угрозами. Кроме того, Алиса описала
встречу с Аршавиным – спортсмен приехал на нее в сопровождении мужчин, которые
демонстрировали удостоверения УФСБ и оказывали на нее давление.
В своем заявлении Аршавина требует установить, на каком
основании действовали представители ведомства – если эти люди действительно
были из ФСБ – и провести должностную проверку на предмет законности их
действий.
Недавно Андрей навещал жену – также в сопровождении
неизвестных "сотрудников органов". В результате того визита экс-капитан сборной России отобрал у супруги
машину – семейный Mercedes GL350.
Алиса ранее обращалась с заявлением в полицию. Она жаловалась,
что супруг обещал посадить ее в тюрьму, если она не вернет деньги, которые он
когда-то ей давал. требовал вернуть ему около 1 миллиона евро,
потраченных на шубы и драгоценности.
Андрей и Алиса официально состоят в браке с 2016
года. У пары есть общая дочь. Кроме того, бывший футболист лондонского "Арсенала"
– отец троих детей от первого брака. Бракоразводный процесс Андрея и Алисы Аршавиных должен начаться в конце февраля, передает Super.