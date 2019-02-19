Петру Порошенко вновь досталось от Марии Захаровой. Официальный представитель МИД прокомментировала заявление президента Украины об отказе США от переговоров с Россией.

Петру Порошенко вновь досталось от Марии Захаровой.Официальный представитель МИД прокомментировала заявление президента Украины оботказе США от переговоров с Россией.Глава Незалежной поделился сегодня, 19 февраля "инсайдерской"информацией о том, что официальные лица США отказались от любых встреч сроссийскими дипломатами, до тех пор, пока Москва не освободит арестованных вКерченском проливе украинских моряков. Как и предполагалось, Петр Порошенкоснова соврал.Украинскому президенту ответила на своей странице в Facebookофициальный представитель МИД России Мария Захарова. "Никакие встречи самериканской делегацией или американскими представителями не планировались, неотменялись, не запрашивались и не подтверждались", – написала дипломат и задаланесколько риторических вопросов: "Кто врет? Порошенко наврал, что ему этосказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко?Напомним, утверждал ранее, что американскиеофициальные лица отменили все встречи с представителями России из-за инцидентав Керченском проливе. Президенту Украины об этом якобы рассказал вице-президентСША Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности. Пока моряков неотпустят, никаких встреч не будет, заверил главу Незалежной американскийполитик.Не исключено, что до президентских выборов на Украине мируслышит еще немало подобных перлов из уст . Для достижения целив украинской политике в эти дни никто из кандидатов ничем не гнушается. Поднять просевшийрейтинг президента смогут разве что лживые заявления и провокации на границе сРоссией, о подготовке которых не раз предупреждали в Киеве.