Оперная дива Мария Максакова готовит заявление в суд, а певица
Маша Распутина требует в качестве компенсации кругленькую сумму. Звезды в бешенстве после участия в программе телеведущего Дмитрия Шепелева.
Оперная дива Мария Максакова готовит заявление в суд, а певица
Маша Распутина требует в качестве компенсации кругленькую сумму. Звезды в бешенстве после участия в программе телеведущего Дмитрия Шепелева.
Шоу "На самом деле" Первого канала бьет все рекорды по
рейтингам. Зрители довольны работой телевизионщиков, они с удовольствием
наблюдают за скандалами вокруг знаменитостей.
Меж тем, звезды, побывавшие в студии программы, остаются удовлетворены
не всегда. Более того, после участия в программе они кричат, что их обманули.
Знаменитости выстраиваются в очередь, чтобы плюнуть в лицо телеведущему Дмитрию Шепелеву.
Недавно войной на телевизионщиков пошла Мария Максакова.
Оперная дива собирается судиться с руководством шоу "На самом деле". Звезда
обвиняет их во вторжении в частную жизнь и клевете.
Также обвинила Шепелева в подлом обмане и Маша Распутина. Вокалистка
согласилась прийти на интервью с условием, что все вопросы будут заранее
оговорены. Однако во время записи Дмитрий увел разговор в сторону и принялся расспрашивать
ее на деликатные темы.
Певица не стала терпеть унижение, она устроила скандал, а
после сбежала со съемочной площадки. Вскоре Распутина заявила, что планирует получить
от Первого канала компенсацию морального вреда в размере 50 миллионов рублей.
Мать Даны Борисовой
также осталась недовольна сотрудничеством с Дмитрием Шепелевым. Женщина заявила, что ее
подставили: обманом заманили на
съемки, потом в эфире выставили в не лучшем свете, а также спровоцировали Дану, воспользовавшись ее
нестабильным состоянием. Об этом сообщает .