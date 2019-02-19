Оперная дива Мария Максакова готовит заявление в суд, а певица Маша Распутина требует в качестве компенсации кругленькую сумму. Звезды в бешенстве после участия в программе телеведущего Дмитрия Шепелева.

Оперная дива Мария Максакова готовит заявление в суд, а певицаМаша Распутина требует в качестве компенсации кругленькую сумму. Звезды в бешенстве после участия в программе телеведущего Дмитрия Шепелева.Шоу "На самом деле" Первого канала бьет все рекорды порейтингам. Зрители довольны работой телевизионщиков, они с удовольствиемнаблюдают за скандалами вокруг знаменитостей.Меж тем, звезды, побывавшие в студии программы, остаются удовлетвореныне всегда. Более того, после участия в программе они кричат, что их обманули.Знаменитости выстраиваются в очередь, чтобы плюнуть в лицо телеведущему Дмитрию Шепелеву.Недавно войной на телевизионщиков пошла Мария Максакова.Оперная дива собирается судиться с руководством шоу "На самом деле". Звездаобвиняет их во вторжении в частную жизнь и клевете.Также обвинила Шепелева в подлом обмане и Маша Распутина. Вокалисткасогласилась прийти на интервью с условием, что все вопросы будут заранееоговорены. Однако во время записи Дмитрий увел разговор в сторону и принялся расспрашиватьее на деликатные темы.Певица не стала терпеть унижение, она устроила скандал, апосле сбежала со съемочной площадки. Вскоре Распутина заявила, что планирует получитьот Первого канала компенсацию морального вреда в размере 50 миллионов рублей.Мать Даны Борисовойтакже осталась недовольна сотрудничеством с Дмитрием Шепелевым. Женщина заявила, что ееподставили: обманом заманили насъемки, потом в эфире выставили в не лучшем свете, а также спровоцировали Дану, воспользовавшись еенестабильным состоянием. Об этом сообщает .