На северо-востоке США в штате Мичиган четыре человека погибли в результате стрельбы. Такие данные сообщили представители полиции округа Кент.

На северо-востоке США в штате Мичиган четыре человека погибли в результате стрельбы. Такие данные сообщили представители полиции округа Кент.Как уточняется, ЧП произошло на улице 19 Mile Road в округе Кент после обеда. Четыре человека стали жертвами случившегося, передает РИА Новости. Угрозы общественной безопасности в настоящее время не существует.Никакие другие подробности инцидента пока не сообщаются.