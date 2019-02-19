Исполнительница
и модельер показала поклонникам, как выглядит гостиничный
номер, в котором она жила несколько дней. Виктория Бекхэм сняла на видео беспорядок в спальне
и шкафу.
Исполнительница
и модельер показала поклонникам, как выглядит гостиничный
номер, в котором она жила несколько дней. Виктория Бекхэм сняла на видео беспорядок в спальне
и шкафу.
Экс-участница "Spice
Girls" решила показать фанатам самое сокровенное, приоткрыв дверь в свой
повседневный быт. сняла ролик для своего канала на YouTube, где
показала свой номер в отеле в Нью-Йорке.
Жена футболиста Дэвида
Бекхэма призналась в том, что у нее часто бывает хаос в спальне и в вещах. "Моя
комната – свалка", – заявила в видео Виктория Бекхэм. Тапочки, полотенца, бутылки
с водой, расстегнутый чемодан в углу, расправленная кровать, беспорядок в
ванной комнате – таким предстает гостиничный номер звезды.
Также Виктория Бекхэм
показала два шкафа с одеждой, передает Daily Mail.
При этом знаменитость заявила, что ее муж, в отличие от нее, "супер-супер-аккуратный",
и она его сводит беспорядком с ума.
Кроме того, Виктория
Бекхэм раскрыла в ролике секрет своих блестящих волос. Она показала щетку, которая
выглядит как зубная. Стилисты используют ее для укрощения тонких
разлетающихся локонов вокруг линии роста волос.
Как
писали "Дни.ру", в сентябре прошлого года стало известно, что у 44-летней Виктории и 43-летнего Дэвида
появится пятый ребенок. О будущем малыше они объявили во время торжественного
семейного ужина. Однако рожать будет не сама , а
суррогатная мать.