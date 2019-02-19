Исполнительница и модельер показала поклонникам, как выглядит гостиничный номер, в котором она жила несколько дней. Виктория Бекхэм сняла на видео беспорядок в спальне и шкафу.

Исполнительницаи модельер показала поклонникам, как выглядит гостиничныйномер, в котором она жила несколько дней. Виктория Бекхэм сняла на видео беспорядок в спальнеи шкафу.Экс-участница "SpiceGirls" решила показать фанатам самое сокровенное, приоткрыв дверь в свойповседневный быт. сняла ролик для своего канала на YouTube, гдепоказала свой номер в отеле в Нью-Йорке.Жена футболиста ДэвидаБекхэма призналась в том, что у нее часто бывает хаос в спальне и в вещах. "Моякомната – свалка", – заявила в видео Виктория Бекхэм. Тапочки, полотенца, бутылкис водой, расстегнутый чемодан в углу, расправленная кровать, беспорядок вванной комнате – таким предстает гостиничный номер звезды.Также Виктория Бекхэмпоказала два шкафа с одеждой, передает Daily Mail.При этом знаменитость заявила, что ее муж, в отличие от нее, "супер-супер-аккуратный",и она его сводит беспорядком с ума.Кроме того, ВикторияБекхэм раскрыла в ролике секрет своих блестящих волос. Она показала щетку, котораявыглядит как зубная. Стилисты используют ее для укрощения тонкихразлетающихся локонов вокруг линии роста волос.Какписали "Дни.ру", в сентябре прошлого года стало известно, что у 44-летней Виктории и 43-летнего Дэвидапоявится пятый ребенок. О будущем малыше они объявили во время торжественногосемейного ужина. Однако рожать будет не сама , асуррогатная мать.