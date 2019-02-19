Бывший возлюбленный незаконно проник в квартиру актрисы Екатерины Маликовой, известной по фильму Ночной дозор. Из дома исчезли ценные вещи и документы, а на дверях сменили замки. Артистка обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Бывший возлюбленный незаконно проник в квартиру актрисыЕкатерины Маликовой, известной по фильму "Ночной дозор". Из дома исчезли ценные вещи и документы, а на дверяхсменили замки. Артистка обратилась с заявлением в правоохранительные органы.Заявление в отделение полиции 19 февраля принеспредставитель артистки. Сама Екатерина Маликова сейчас отдыхает в Таиланде. Накурорте и настигло звезду фильма "Ночной дозор" неприятное известие.Бывший возлюбленный звезды – АлександрМалис, один из самых успешных бизнесменов в России. 46-летний предпринимательзанимает пост главы холдинга "Связной/Евросеть". До недавнего временио его романе с Екатериной Маликовой практически никто не знал. Директор компаниине афишировал свою связь: он официально женат и является отцом двоих детей.Бывший возлюбленный актрисы, сыгравшей внезаконно проник в ее квартиру, сменил замки и выбросил часть ценных вещей иважных бумаг. Что стало причиной таких действий Александа Малиса – поканеизвестно. Предполагают, что бизнесмен не может смириться с расставанием и решилотомстить бывшей избраннице, пишет StarHit.Екатерина Маликова начинала свою карьеру как модель, вначале 2000-х работала в Милане и Париже. В 2003-м она возвращается в Россию иполучает эпизодическую роль в нашумевшей картине Бекмамбетова . Актриса работала также втеатре "Сатирикон", но в 2012 году ушла из труппы, полностью посвятивсебя работе в кино.