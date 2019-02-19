Бывший возлюбленный незаконно проник в квартиру актрисы
Екатерины Маликовой, известной по фильму Ночной дозор. Из дома исчезли ценные вещи и документы, а на дверях
сменили замки. Артистка обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Бывший возлюбленный незаконно проник в квартиру актрисы
Екатерины Маликовой, известной по фильму "Ночной дозор". Из дома исчезли ценные вещи и документы, а на дверях
сменили замки. Артистка обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Заявление в отделение полиции 19 февраля принес
представитель артистки. Сама Екатерина Маликова сейчас отдыхает в Таиланде. На
курорте и настигло звезду фильма "Ночной дозор" неприятное известие.
Бывший возлюбленный звезды – Александр
Малис, один из самых успешных бизнесменов в России. 46-летний предприниматель
занимает пост главы холдинга "Связной/Евросеть". До недавнего времени
о его романе с Екатериной Маликовой практически никто не знал. Директор компании
не афишировал свою связь: он официально женат и является отцом двоих детей.
Бывший возлюбленный актрисы, сыгравшей в
незаконно проник в ее квартиру, сменил замки и выбросил часть ценных вещей и
важных бумаг. Что стало причиной таких действий Александа Малиса – пока
неизвестно. Предполагают, что бизнесмен не может смириться с расставанием и решил
отомстить бывшей избраннице, пишет StarHit.
Екатерина Маликова начинала свою карьеру как модель, в
начале 2000-х работала в Милане и Париже. В 2003-м она возвращается в Россию и
получает эпизодическую роль в нашумевшей картине Бекмамбетова . Актриса работала также в
театре "Сатирикон", но в 2012 году ушла из труппы, полностью посвятив
себя работе в кино.