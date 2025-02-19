16-летний житель поселка Ставрово Собинского района решил заработать, но вместо обычных подростковых подработок он выбрал раскладывание закладок. Через мессенджер парень переписывался с

16-летний житель поселка Ставрово Собинского района решил заработать, но вместо обычных подростковых подработок он выбрал раскладывание закладок. Через мессенджер парень переписывался с неизвестным, который дал ему координаты, где можно забрать партию наркотика. В пресс-службе Следкома рассказали, что 29 октября прошлого года подросток забрал с улицы Безыменского во Владимире партию наркотика весом более 22 граммов. А