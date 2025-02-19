Его задержала полиция.

16-летний подросток из поселка Ставрово Собинского района стал фигурантом уголовного дела за попытку незаконного сбыта наркотиков. Как сообщает СУ СКР по Владимирской области, молодой человек, желая подзаработать, он организовал 16 закладок с запрещенными веществами в Суздале.Парень получил координаты партии наркотиков в Интернете и 29 октября 2024 года забрал их на улице Безыменского во Владимире. Несмотря на свои попытки скрыть преступные действия, он был задержан полицией.На подростка заведено уголовное дело по статьям 228.1 УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, ранее мы писали, что