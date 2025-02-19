Участникам от 12-17 лет.

Около 50 подростков из зоны специальной военной операции (СВО) пройдут бесплатную недельную психологическую реабилитацию во Владимирской области с 20 по 28 февраля. Как сообщили в пресс-службе фонда «Шерадарь», организатора проекта, участники от 12-17 лет, которые были вынуждены покинуть свои дома в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, получили психологическую травму.Программа направлена на помощи подросткам в адаптации и возвращении к мирной жизни.В ходе реабилитации подростков ждут разнообразные активности, включая игры, верёвочный парк и мастер-классы, а также занятия с психотерапевтами. Также запланированы встречи с профессионалами из различных сфер, которые расскажут о карьерных перспективах. Напомним, ранее мы писали, что