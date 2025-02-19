14 февраля в ККЗ «Южный» г.Александрова состоялось торжественное открытие Года защитника Отечества и стартовал марафон «Без права на забвение».

14 февраля в ККЗ «Южный» г.Александрова состоялось торжественное открытие Года защитника Отечества и стартовал марафон «Без права на забвение».Важной составляющей праздника стала торжественная передача символа марафона и 2025 года в России – копии монумента «Родина-мать зовет». Первый участник, принявший эстафету, – музей-заповедник «Александровская слобода». «Как руководитель музея и как жена боевого офицера, призванного в первый день мобилизации, хочу выразить слова благодарности и восхищения защитникам всех поколений. Наш музей, храня историю родного края, свято чтит подвиги воинов-победителей. Для нас высокая честь открывать марафон «Без права на забвение». Этот знаменательный год мы начинаем выставочным проектом «Время героев», реализованным в партнерстве с крупнейшими военными музеями Москвы, а также Донецка, Горловки, Белгорода. Нас поддержали и давние партнеры – Александровский художественно-краеведческий музей, центральная библиотека им. Гоголя. Символично, что выставка открывается в канун Дня защитника Отечества и будет работать до 22 июня», – сказала в своем выступлении врио директора музея-заповедника М.К. Рыбакова.Торжественный вечер был посвящен уроженцу этих мест, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза генерал-полковнику Дмитрию Сергеевичу Жеребину. Именно под его командованием бойцы 32-го стрелкового корпуса первыми 2 мая 1945 года вошли в Берлин и водрузили Красное знамя Победы на Бранденбургские ворота.Мероприятие вели музейщики Марина Бахтерева (АХКМ) и Иван Мазненков («Александровская слобода»). Неделей ранее они вместе с представителями молодежных организаций района побывали в Москве на Кунцевском кладбище, где находится могила героя. Проведя там «Акцию памяти», они встретились и пообщались с внучкой его родного брата О.В. Огоньковой («Олей маленькой», как ее называли в семье), которая поделилась воспоминаниями о «двоюродном» дедушке. Одно из самых ярких – как они вместе ходили на Парад Победы. Сюжет об акции был показан на экране ККЗ «Южный» во время мероприятия.А уже 19 февраля статуэтка-символ стала частью экспозиционного показа на выставке «Время героев». «Сегодня мы начинаем цикл проектов, приуроченных к 80-летию Победы. Символично, что открытие «военной» выставки дало старт патриотическому марафону – акции, инициированной Администрацией Александровского района и Комитетом по культуре и социальной политике. Акция призвана объединить все учреждения культуры, а эта скульптурная композиция станет переходящим символом. Он объединит все учреждения культуры, где будут реализованы знаковые мероприятия Года. Для нас большая честь и большая ответственность быть первыми, а уже завтра мы передадим эстафету Дому культуры «Юбилейный». Всех александровцев и гостей нашего гостеприимного города приглашаем к нам. Надеемся, что «Время героев» тронет сердце каждого пришедшего, и в первую очередь молодых», – прокомментировала врио директора музея-заповедника М.К. Рыбакова.Для участников всех боевых действий вход на выставку бесплатный.