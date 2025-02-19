Гастролирующий по городам России Казанова в течение 10 лет обманывал женщин – пел им песни о любви, а потом просил денег. Суммарно он лишил своих жертв 34 миллионов рублей. Аферист –
<a href="https://33live.ru/novosti/19-02-2025-brachnyj-aferist-iz-vladimirskoj-oblasti-poxitivshij-u-zhenshhin-34-milliona-rublej-otpravitsya-pod-sud.html" target="_blank">Брачный аферист из Владимирской области, похитивший у женщин 34 миллиона рублей, отправится под суд</a> - Гастролирующий по городам России Казанова в течение 10 лет обманывал женщин – пел им песни о любви, а потом просил денег. Суммарно он лишил своих жертв 34 миллионов рублей. Аферист –
[url=https://33live.ru/novosti/19-02-2025-brachnyj-aferist-iz-vladimirskoj-oblasti-poxitivshij-u-zhenshhin-34-milliona-rublej-otpravitsya-pod-sud.html]Брачный аферист из Владимирской области, похитивший у женщин 34 миллиона рублей, отправится под суд[/url] - Гастролирующий по городам России Казанова в течение 10 лет обманывал женщин – пел им песни о любви, а потом просил денег. Суммарно он лишил своих жертв 34 миллионов рублей. Аферист –