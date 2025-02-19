Гастролирующий по городам России Казанова в течение 10 лет обманывал женщин – пел им песни о любви, а потом просил денег. Суммарно он лишил своих жертв 34 миллионов рублей. Аферист –

Гастролирующий по городам России Казанова в течение 10 лет обманывал женщин – пел им песни о любви, а потом просил денег. Суммарно он лишил своих жертв 34 миллионов рублей. Аферист – уроженец города Александрова Владимирской области. Злоумышленник ранее был судим за брачные аферы. Освободившись из колонии в 2013 году, он вновь принялся за старое. Как