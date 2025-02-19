Контракт на проектирование и строительство был заключен в ноябре 2022 года.

Прокуратура Владимирской области сообщает о контроле за завершением строительства детской поликлиники в Кольчугино в рамках национального проекта «Здравоохранение».Контракт на проектирование и строительство был заключен в ноябре 2022 года, первоначально работы должны были завершиться до декабря 2024 года, но срок был продлен до февраля 2025 года. Из-за нехватки квалифицированной рабочей силы строительные работы были приостановлены, что может привести к нарушению условий контракта.Прокуроры активизировали ход строительства после выявленных нарушений и инициировали привлечение к ответственности виновных должностных лиц. Кроме того, в Арбитражный суд направлено заявление о взыскании более 1,1 миллиона рублей с подрядчика за просрочку выполнения обязательств.На текущий момент общая строительная готовность объекта превышает 80%, однако отделочные работы и установка инженерных систем продолжаются с задержками из-за нехватки рабочей силы. Прокуратура требует от подрядчика принять меры для ускорения работ. Напомним, ранее мы писали, что