С 1 апреля во Владимире и Муроме стартует пилотный проект по вызову «социальной няни». Пока он будет действовать только в двух городах области. Родители, которым нужно куда-то отлучиться,

С 1 апреля во Владимире и Муроме стартует пилотный проект по вызову «социальной няни». Пока он будет действовать только в двух городах области. Родители, которым нужно куда-то отлучиться, смогут бесплатно вызвать няню для детей до 3 лет. Как объяснили в правительстве области, воспользоваться такой мерой поддержки смогут студенческие и многодетные семьи. Присматривать за детьми будут