Муромское предприятие оставило сотрудников без зарплаты под Новый год. Людям выплатили не все положенные деньги за декабрь. Из пресс-релиза прокуратуры области Установлено, что 25

Муромское предприятие оставило сотрудников без зарплаты под Новый год. Людям выплатили не все положенные деньги за декабрь. Из пресс-релиза прокуратуры области Установлено, что 25 работникам местного предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки, частично не была выплачена заработная плата за декабрь прошлого года. В этой связи городской прокуратурой в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.