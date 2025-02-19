У владимирских спасателей Владимира последние дни выдались очень насыщенными. То спасение выпавшего с 18-го этажа молодого человека, то теперь эвакуация сноубордиста со сломанной ногой. Как

У владимирских спасателей Владимира последние дни выдались очень насыщенными. То спасение выпавшего с 18-го этажа молодого человека, то теперь эвакуация сноубордиста со сломанной ногой. Как рассказали сами спасатели в сообществе Поисково-спасательного отряда Владимира, история со сноубордистом произошла вечером 18 февраля. Около 9 часов вечера на склоне «ЯРКОпарка» не самый опытный сноубордист влетел в другого спортсмена,