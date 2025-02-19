77-летняя пенсионерка болеет раком. У нее – хронический лимфолейкоз. По жизненным показаниям пожилая женщина должна ежедневно принимать дорогое лекарство. Стоимость одной упаковки – 250
<a href="https://33live.ru/novosti/19-02-2025-pensionerka-iz-vladimira-otsudila-u-minzdrava-16-millionov-rublej-za-samostoyatelnuyu-pokupku-lekarstv.html" target="_blank">Пенсионерка из Владимира отсудила у минздрава 1,6 миллионов рублей за самостоятельную покупку лекарств</a> - 77-летняя пенсионерка болеет раком. У нее – хронический лимфолейкоз. По жизненным показаниям пожилая женщина должна ежедневно принимать дорогое лекарство. Стоимость одной упаковки – 250
[url=https://33live.ru/novosti/19-02-2025-pensionerka-iz-vladimira-otsudila-u-minzdrava-16-millionov-rublej-za-samostoyatelnuyu-pokupku-lekarstv.html]Пенсионерка из Владимира отсудила у минздрава 1,6 миллионов рублей за самостоятельную покупку лекарств[/url] - 77-летняя пенсионерка болеет раком. У нее – хронический лимфолейкоз. По жизненным показаниям пожилая женщина должна ежедневно принимать дорогое лекарство. Стоимость одной упаковки – 250