77-летняя пенсионерка болеет раком. У нее – хронический лимфолейкоз. По жизненным показаниям пожилая женщина должна ежедневно принимать дорогое лекарство. Стоимость одной упаковки – 250

77-летняя пенсионерка болеет раком. У нее – хронический лимфолейкоз. По жизненным показаниям пожилая женщина должна ежедневно принимать дорогое лекарство. Стоимость одной упаковки – 250 тысяч рублей. Препарат входит в список льготных. Его должны выдавать по рецепту врача бесплатно. Однако получить его пенсионерка просто не смогла. Из пресс-релиза прокуратуры области По причине несвоевременного выделения финансирования и