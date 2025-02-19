В «Автодоре» сообщили о повышении стоимости проезда по платным трассам России с 17 февраля. Среди них – скоростная дорога М-12 «Восток», которая проходит через Владимирскую область. Теперь

В «Автодоре» сообщили о повышении стоимости проезда по платным трассам России с 17 февраля. Среди них – скоростная дорога М-12 «Восток», которая проходит через Владимирскую область. Теперь поездка от Москвы до Владимира обойдется водителям легковушек в 1633 рубля. Если двигаться от столицы до Мурома – выйдет 2444 рубля. Для сравнения, в прошлом году подняли цены