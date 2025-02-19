Голосовая связь и мобильный интернет стали доступны еще двум сотням селян.

В декабре 2024 года специалисты «Ростелекома» построили оптические линии связи, установили и ввели в эксплуатацию базовую станцию LTE (4G) в селе Есиплево Кольчугинского района Владимирской области. Голосовая связь и мобильный интернет стали доступны еще двум сотням селян. Работы проведены провайдером в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Благодаря программе в регионе установлено уже 53 вышки, которые обеспечивают связью почти 10 тысяч жителей малых населенных пунктов.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«В каждом населенном пункте, куда приходит качественная мобильная связь, без преувеличения, начинается новая жизнь. Жители Есиплево с интересом наблюдали за строительством базовой станции на территории их села и с нетерпением ждали завершения пуско-наладочных работ. Связь пришла в канун Нового года. Теперь селяне наравне с горожанами могут комфортно общаться с родственниками и друзьями по видеосвязи, пользоваться порталом госуслуг, совершать онлайн-покупки».Оператор мобильной связи T2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций программы: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование.Сергей Орлов, директор Владимирского филиала T2:«Реализация данного проекта в нашем регионе открывает много новых возможностей для владимирцев. С доступом к интернету и цифровым сервисам даже в небольших деревнях наши абоненты могут получать новые знания и необходимые услуги от государства и бизнеса в электронном виде, делиться впечатлениями и находить нужную информацию в виртуальном пространстве. Анализ сетевого трафика показывает, что за месяц пользователи малых населенных пунктов в среднем потребляют на треть мобильных данных больше, чем те, кто проживает в городах. Теперь и жители Есиплево могут присоединиться к цифровой связи и установить свои личные онлайн-рекорды».«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Программа предусматривает обеспечение мобильной связью с сигналом стандарта LTE (4G) жителей населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек.Получить больше информации о проекте можно на официальном «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.