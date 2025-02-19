Помощь участникам СВО, новые кадры и уникальные предприятия. Спикер областного парламента Ольга Хохлова посетила с рабочим визитом Ковров. Одной из первых стала встреча с ветеранами и

Помощь участникам СВО, новые кадры и уникальные предприятия. Спикер областного парламента Ольга Хохлова посетила с рабочим визитом Ковров. Одной из первых стала встреча с ветеранами и участниками специальной военной операции. Реабилитация, доступность медицинского обслуживания и трудоустройство — ключевые темы, которые обсудила с бойцами председатель ЗакСобрания. На встрече присутствовал и депутат областного парламента Валерий Малышев, который