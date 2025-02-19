Основаниями для отзыва могут стать нарушения в обращении с отходами.

Во Владимирской области министерство экологии и природопользования ввело новую процедуру отзыва лицензий у региональных операторов для улучшения контроля за обращением с отходами. Инициировать отзыв могут министерство, местные органы власти, юридические лица или жители, при этом требуется заключение комиссии.Основаниями для отзыва могут стать нарушения в обращении с отходами, задолженности, нарушения схемы и результаты проверок. Процедура может занять до двух месяцев. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, что меры будут приниматься при систематических нарушениях и жалобах населения.Напомним, ранее мы писали,