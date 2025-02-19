Трагедия в Струнино. На пожаре в СНТ погиб мужчина. По предварительной информации, он приехал на дачу из Москвы. Хозяин затопил печку, чтобы согреть дом. Как сообщают в МЧС, пожар произошел 19

Трагедия в Струнино. На пожаре в СНТ погиб мужчина. По предварительной информации, он приехал на дачу из Москвы. Хозяин затопил печку, чтобы согреть дом. Как сообщают в МЧС, пожар произошел 19 февраля в 02:18 по адресу: г. Струнино, СНТ Мир-2, участок 183. На место выезжали 10 спасателей и 3 единицы техники. Огнеборцы не дали пламени