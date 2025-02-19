У подрядчика, который возводит трехэтажную детскую поликлинику в Кольчугино, осталось 9 дней на завершение работ. Однако, по оценкам прокуратуры, на месте трудится недостаточное количество

У подрядчика, который возводит трехэтажную детскую поликлинику в Кольчугино, осталось 9 дней на завершение работ. Однако, по оценкам прокуратуры, на месте трудится недостаточное количество рабочих. Организации внесли представление. Контракт на возведение поликлиники был заключен в ноябре 2022 года с компанией ЗАО «МНК-групп». Проблемы начались еще в ноябре-декабре 2023 – тогда строительство забуксовало на этапе возведения