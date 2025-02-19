Автоматическая пожарная сигнализация завыла в Ковровской технологической академии сегодня, 19 февраля, в 11:33. Как оказалось датчик сработал из-за короткого замыкания, сообщает пресс-служба

Автоматическая пожарная сигнализация завыла в Ковровской технологической академии сегодня, 19 февраля, в 11:33. Как оказалось датчик сработал из-за короткого замыкания, сообщает пресс-служба Россоюзспаса области. На место прибыли пожарные. Возгорания не было, так что специалисты только провели осмотр помещений. Эвакуация учащихся, преподавателей и других работников академии не понадобилась. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: из сообщества