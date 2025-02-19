В Муроме цыганка проникла в незапертую квартиру на улице Ленинградской. Инцидент произошел в середине февраля. В коридоре женщину встретил мальчик. Ребенок начал спрашивать незнакомку, кто

В Муроме цыганка проникла в незапертую квартиру на улице Ленинградской. Инцидент произошел в середине февраля. В коридоре женщину встретил мальчик. Ребенок начал спрашивать незнакомку, кто она, поясняя, что родителей дома нет. Злоумышленница проигнорировала все вопросы и направилась в комнату в поисках ценностей. В это время испуганный ребенок стал писать бабушке, которая живет этажом выше. Пенсионерка