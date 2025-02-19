Это были проделки мошенников.

В среду, 19 февраля, в группе Колокшанского Дома Культуры появился пугающий пост о предполагаемом террористе, якобы прибывшем во Владимирскую область. Сообщение, прикрепленное к фото молодого человека, вызвало беспокойство у жителей. После неизвестные написали, что митинг у мемориала Великой Отечественной войны перенесли в ДК из-за возможной угрозы теракта.Однако, по данным УФСБ региона, публикации оказались фейковыми, и подобные сообщения не распространялись. Администрацию Дома Культуры, вероятно, ввели в заблуждение мошенники.Директор ДК Ксения Никифорова пояснила, что испугалась полученного письма и решила опубликовать информацию. На данный момент вся ложная информация удалена из публичного доступа. Напомним, ранее мы писали, что