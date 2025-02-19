В регионе ищут пожарных.

Владимирская область начала подготовку к пожароопасному сезону в связи с аномальными погодными условиями и отсутствием снежного покрова. Ведомство сообщает о согласовании сводного плана тушения лесных пожаров, основанного на планах 17 лесничеств региона.Кроме того, идет подготовка 30 лесопожарных станций, к которым будет привлечено более 200 единиц оснащенной спутниковой навигацией техники. Также в области планируется протестировать 60 систем видеомониторинга для круглосуточного контроля за лесопожарной ситуацией, а для авиационного патрулирования будут использоваться два борта АН-2. В текущий сезон активно ведется поиск лесных пожарных.Напомним, ранее мы писали, что