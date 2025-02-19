В этом году также наблюдается увеличение желающих сдать предметы естественнонаучного цикла

Во Владимирской области в этом году ЕГЭ будут сдавать 4728 выпускников, сообщает региональное министерство образования. Наиболее популярными предметами среди выпускников остаются обществознание и профильная математика, которые выбрали 2359 и 2227 человек соответственно.В этом году наблюдается увеличение желающих сдать предметы естественнонаучного цикла – физику, химию, биологию и информатику, общий процент выбора этих предметов составил 33,3%. Также увеличился процент выбравших профильную математику с 43% до 47,1%.Напомним, ранее мы писали, что