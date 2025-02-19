Женщина, страдающая хроническим лимфолейкозом, не могла получить дорогостоящее лечение.
Суд удовлетворил иск прокуратуры города Владимира, обязав региональное Министерство здравоохранения выплачивать 77-летней пациентке, страдающей онкологическим заболеванием, расходы на жизненно необходимый препарат на сумму свыше 1,6 млн рублей.
Проверка прокуратуры показала, что женщина, страдающая хроническим лимфолейкозом, не могла получить дорогостоящее лечение вовремя из-за задержек с финансированием и закупками. В результате, она была вынуждена самостоятельно приобретать лекарство, что нанесло ей значительные финансовые потери.
Суд также обязал Минздрав выплатить 50 тысяч рублей за моральный вред. После вмешательства прокуратуры женщина уже получила необходимый препарат, а контроль за восстановлением её прав продолжается. Напомним, ранее мы писали, что