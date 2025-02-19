Женщина, страдающая хроническим лимфолейкозом, не могла получить дорогостоящее лечение.

Суд удовлетворил иск прокуратуры города Владимира, обязав региональное Министерство здравоохранения выплачивать 77-летней пациентке, страдающей онкологическим заболеванием, расходы на жизненно необходимый препарат на сумму свыше 1,6 млн рублей.Проверка прокуратуры показала, что женщина, страдающая хроническим лимфолейкозом, не могла получить дорогостоящее лечение вовремя из-за задержек с финансированием и закупками. В результате, она была вынуждена самостоятельно приобретать лекарство, что нанесло ей значительные финансовые потери.Суд также обязал Минздрав выплатить 50 тысяч рублей за моральный вред. После вмешательства прокуратуры женщина уже получила необходимый препарат, а контроль за восстановлением её прав продолжается. Напомним, ранее мы писали, что