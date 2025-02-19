Мальчика нашли в Нижнем Новгороде.

Во Владимире 15-летний подросток разыграл собственное похищение, чтобы обмануть родителей и получить 1 миллион рублей. Девятиклассник Кирилл вышел из школы и перестал выходить на связь. Подробности рассказали в СУ СК РФ по региону.Спустя два часа неизвестные позвонили его матери и потребовали выкуп. Родители немедленно обратились в полицию, где было возбуждено уголовное дело о похищении. На следующий день мальчика удалось найти в Нижнем Новгороде, а в дальнейшем выяснилось, что ребенок действовал под угрозами аферистов.Сейчас его жизни ничего не угрожает. Напомним, ранее мы писали, что