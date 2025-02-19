Прием заявлений на участие в ЕГЭ-2025 завершен. В этом году 4728 одиннадцатиклассников будут сдавать единый госэкзамен, сообщает пресс-служба правительства региона. Кроме двух обязательных

Прием заявлений на участие в ЕГЭ-2025 завершен. В этом году 4728 одиннадцатиклассников будут сдавать единый госэкзамен, сообщает пресс-служба правительства региона. Кроме двух обязательных предметов (русского языка и математики), школьники могут выбрать любые другие, которые необходимы им для дальнейшего поступления в вуз. Самыми популярными предметами у выпускников 11-го класса по-прежнему остаются обществознание и математика профильного уровня