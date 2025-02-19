Например, используя тактику «сохранности средств», они похитили более 1 миллиона рублей у 66-летней женщины.

За последнюю неделю мошенники стали причиной потери 21 миллиона рублей для 78 жителей Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.Например, используя тактику «сохранности средств», они похитили более 1 миллиона рублей у 66-летней жительницы Гусь-Хрустального. 69-летнего жителя Мурома обманули, представившись сотрудниками «Росфинмониторинга» и «ФСБ». Он перевёл на «безопасный счет» 1 миллион 425 тысяч рублей.В настоящее время по всем случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ о мошенничестве. Напомним, ранее мы писали, что