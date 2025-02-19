500 000 рублей за освобождение ребенка. Такие сообщения получили родители 15-летнего подростка, жителя Владимира, который вдруг перестал выходить на связь. 17 февраля неизвестный связался с

500 000 рублей за освобождение ребенка. Такие сообщения получили родители 15-летнего подростка, жителя Владимира, который вдруг перестал выходить на связь. 17 февраля неизвестный связался с испуганными родителями через мессенджер и рассказал, что их сын похищен. В тот же день они обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Как рассказали в пресс-службе Следкома, в течение суток