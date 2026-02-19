В технопарке Saratov Digital соберутся туроператоры, владельцы отелей и глэмпингов, предприниматели смежных отраслей, представители профильных ассоциаций.

26 февраля в технопарке Saratov Digital соберутся туроператоры, владельцы отелей и глэмпингов, предприниматели смежных отраслей, представители профильных ассоциаций.Организатор форума – центр Мой бизнес, отмечает, что рынок туризма быстро меняется - спрос скачет, бюджеты пересматриваются, привычные каналы продаж не работают. Предполагается, что участники форума смогут найти на нем новых партнёров, идеи, каналы продвижения и форматы продуктов.В ходе первого блока Москва-Саратов: строим мост сотрудничества запланирован обмен практиками с коллегами из Москвы. Представители туротрасли обсудят, что сейчас продаётся, какие форматы турпродуктов заходят, как упаковывают и продвигают маршруты.Также будет проведен разбор возможностей межрегиональных связок Москва — Саратов: идеи совместных туров, событий, партнёрских пакетов для туристов и бизнеса.Во второй половине дня собравшимся будут предложены кейсы от топовых экспертов. В ходе дискуссии обсудят тренды отрасли: какие меры поддержки есть, кому подходят и как их реально использовать под ваш проект. Продвижение: как рекламировать локации, маршруты и проекты так, чтобы турист захотел приехать именно к вам. Разбор заметных проектов, которые притягивают внимание гостей: глэмпинги, загородные отели, событийные форматы — что именно сработало и как это можно адаптировать у себя.В числе спикеров - Надежда Зотова — начальник управления регионального взаимодействия АНО Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы; Илья Курский — заместитель директора по взаимодействию с органами власти по юридическим вопросам в НТТ Сервис путешествий Туту (Москва); Павел Русов — бренд‑стратег, эксперт по продвижению и формированию имиджа в медиапространстве, маркетолог (Москва); Венера Адамович — директор АНО Агентство развития туризма на сельских территориях, председатель Общественного совета при Госкомитете Республики Татарстан по туризму (Республика Татарстан); Нина Синицына — основатель яхтенного глэмпинга‑парка Точка Немо, амбассадор Ассоциации глэмпингов России (Ярославская область).